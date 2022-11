Edoardo Donnamaria si espone su Micol Incorvaia | le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nuove sconvolgenti rivelazioni hanno infuocato la casa del Grande Fratello Vip 7 dando vita a un polverone mediatico non di poco conto, con il web diviso a metà. Di cosa parliamo? Delle dichiarazioni disu. Nello specifico, il volto di Forum pare che abbia voluto fare una precisazione su quello che era il suo pensiero iniziale quando la vide per la prima volta su Instagram, per poi fare un confronto mettendo in evidenza le caratteristiche reali della gieffina una volta vista di persona. Un pensiero profondo e ben delineato che, purtroppo, ha letteralmente ‘spaccato’ il web che si è diviso in due. Ecco cosa ha detto e cosa è successo. Le dichiarazioni diOrmai, siamo tutti a conoscenza del fatto che...