Destinazione Valencia (e non solo). Così Fs sbarca in Spagna

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo la Francia, la. È partito alle 10:30 dalla stazione di Madrid Chamartìn il viaggio inaugurale di Iryo, la società partecipata da Trenitalia – capofila del polo passeggeri del gruppo FS – in. Il viaggio, effettuato con un Frecciarossa 1000 con, ha anticipato di alcuni giorni il primo collegamento commerciale che verrà attivato il 25 novembre con le prime corse Madrid-Saragozza-Barcellona. Dal 16 dicembre sono previsti ulteriori collegamenti fra Madrid,e Cuenca. “Lo sbarco del nostro Frecciarossa ine l’avvio delle attività commerciali della nostra partecipata Iryo è l’ultimo tassello, in ordine temporale, di una strategia che vede il Gruppo FS sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e ormai aperto alla ...