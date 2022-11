Twitter | Trump | Mi piace Elon Musk ma rimango su Truth

(Di domenica 20 novembre 2022) Washington, 20 nov. (Adnkronos) - "su, lo preferisco, micome funziona. Mimasu". Così Donaldafferma la sua intenzione di rimanere sul social da lui creato anche dopo che, con la nuova mossa della sua caotica presa di potere diha fatto votare in un sondaggio la riammissione dell'ex presidente, che era stato bandito - come del resto da tutte le altre principali piattaforme - dopo l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. "Il popolo ha parlato,sarà riammesso: vox populi, vox dei", ha twittato la notte scorsa il fondatore di Tesla, sempre più vicino a posizioni conservatrici, annunciando i risultati del sondaggio che ...

L'ultimo tweet dirisale all'8 gennaio 2021, il giorno in cuiaveva sospeso l'account per ripetuti messaggi di incitazione alla violenza in relazione all'assalto di Capitol Hill del 6 ...L'uomo più ricco del mondo aveva chiesto agli utenti se volessero ripristinare l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti: il 52% ha detto ...Elon Musk riporta Trump su Twitter ma lui resta su Truth. Questo il riassunto dell'ultimo degli infiniti flop del magnate di Tesla ...In seguito a un sondaggio lanciato da Elon Musk, il 51% degli utenti ha votato "sì" per il ritorno di Donald Trump su Twitter ...