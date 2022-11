LIVE Qatar-Ecuador 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto d’ora Sudamericani sempre saldamente in vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Ammonito Afif per un fallo su Plata. Sono 6 gli ammoniti del match: 4 per il, 2 per l’. 76? Non ce la fa più e lascia il campo, il migliore uomo del match: Valencia. Al suo posto Cifuentes. 75? Afif ci prova da fuori per il: palla altissima sopra la traversa difesa da Galindez. 75? Unal termine della gara. 73? Prova ad aumentare il suo peso offensivo la squadra di casa. 71? Cambi per il: escono Alhaydos e Ali, al loro posto Waad e Muntari. 70? Venti minuti alla fine del match. Non si registrano nuove emozioni nella seconda frazione. 67? Ecco il cambio per l’: fuori Ibarra, al suo posto Sarmiento. 67? A breve i primi cambi. 65? Il tifo ...