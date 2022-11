Atp Finals Torino 2022 | Ruud domina Rublev | è in finale con Djokovic

(Di domenica 20 novembre 2022) CasperAndreje vola inalle Atpdi. Sul centrale del Pala AlpiTour il giocatore norvegese gioca una partita semplicemente perfetta e non lascia scampo al suo avversario, apparso nervoso e avvilito per la prestazione offerta, lo scoreè di 6-2 6-4. Asono bastati sessantotto minuti di gioco per assicurarsi ladell’ultimo torneo dell’anno dove, domani con inizio fissato alle ore 19, se la vedrà con Novak. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI PRIMO SET – La partita era iniziata anche in maniera equilibrata conche era il primo a rischiare al servizio, nel quarto gioco, ...

Quando ha parlato così a Eurosport questa settimana, non immaginava di doverlo battere in finale alle Nittoper conquistare il più prestigioso traguardo in carriera. In una stagione di ...La finale delle, alle battute conclusive sul veloce indoor di Torino, sarà tra Casper Ruud e Novak Djokovic . Dopo che il con i parziali di 7 - 6, 7 - 6 dopo un'ora e 56 minuti di partita, nella seconda ...'Se una partita indoor dipendesse la mia vita, la farei giocare a Novak Djokovic'. Quando ha parlato così a Eurosport questa settimana, ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...