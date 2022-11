LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | ultime 8 | Shiffrin e Vlhova per la rimonta

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Seconda manche troppo sulla difensiva per Bucik. Chiude seconda a 0.42 da Holdener. E ora sarà spettacolo: tocca a Petra, vincitrice degli ultimi quattrodisputati a! La slovacca parte con appena 4 centesimi di vantaggio, proverà ad incrementare. E non di poco… 13.41 L’esperta Holdener fa la differenza e si porta al comando con 0.53 su Hector, secondo tempo di manche. Il podio è comunque difficile per la svizzera. Tocca alla slovena Ana Bucik, nella prima manche aveva ottenuto lo stesso tempo di Holdener. 13.40 Ljutic aveva incrementato, 54 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. Poi lo sbilanciamento sul muro e la conseguente uscita! Tocca alla svizzera Wendy Holdener (-0.47). 13.38 La svedese Hanna Aronsson Elfman, pettorale ...

11.08 Ci siamo, è il momento dell'albanese Lara Colturi. Vedremo se ci toccherà iniziare a rosicare... 11.06 Troppo legnosa invece Marta Rossetti, in difficoltà anche tecnica sul muro. Chiude 39ma a 3 ......