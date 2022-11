Karate | Serie A 2022 | termina alle eliminatorie l’avventura degli azzurri a Jakarta

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Si chiude senza nessun accesso in Finaledella Nazionale italiana diin quel di, città dell’Indonesia che sta ospitando questo fine settimana l’ultima prova di Seria A WKF del. Nessuno dei treka coinvolti – un numero ridotto causato dalla concomitanza con i Campionati italiani Assoluti in fase di svolgimento a Torino – è riuscito dunque a staccare il pass per l’atto Finale. Viola Lallo, in lizza nei -55 kg del kumite, dopo aver vinto senza particolari patemi i primi due incontri è stata bloccata per un’incollatura dalla turca Gulsen Demirturk, cedendole il passo per 7-9. Alessio Giuliani e Michele Di Napoli, in gara nella disciplina del kata maschile, si sono invece fermati alla prima fase. Domani a contendersi il titolo saranno il giapponese Aoi Funada e Mohammad ...