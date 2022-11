F1 in tv | GP Abu Dhabi 2022 | orari FP3 e qualifiche | dove vederle | streaming | guida TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo aver messo in archivio il venerdì dedicato alle prove libere, oggi si entra nel vivo per quanto riguarda il weekend del Gran Premio di Abu, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, vivremo le ultimedella stagione, con l’ultima pole position in palio. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DI ABUDI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00 Come sempre, ovviamente, la giornata prenderà il via con la terza sessione di prove libere delle ore 11.30 che, tuttavia, risulteranno ben poco indicative, dato che si svolgeranno con la luce del giorno e, di conseguenza, temperature ben più alte di quelle che i piloti si troveranno pere gara. Le, piatto forte della giornata, scatteranno con ...