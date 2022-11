Covid | Bassetti | “Cerberus crescerà ancora ma no ad allarme”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – “La situazione, per quanto riguarda i contagi, perché è chiaro che”, sottovariante di Omicron 5, “oggi al 30%, arriverà presto ad essere anche superiore. E’ una variante contagiosa, però non abbiamo quadri più aggressivi. Prova ne è che negli ospedali la situazione non è una situazione di difficoltà”. A puntualizzarlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che fa il punto della fase in corso e commenta anche i dati che emergono dall’ultima flash survey sulle varianti presenti in Italia, in cui si segnala il significativo aumento di BQ.1.1, battezzatasui social, con la sua famiglia BQ.1. “E’ chiaro – avverte l’esperto – che cresceranno le ...