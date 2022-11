Rischio blocco A22 | Fugatti e Kompatscher incontrano Rixi

(Di venerdì 18 novembre 2022) I presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Arnoe Maurizio, hanno incontrato a Roma il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo, per esprimere la ...

Asfinag GmbH, la società pubblica che gestisce le autostrade austriache, segnala rischi di grave congestione e addirittura didel traffico sulla direttrice del Brennero a causa dei lavori, che ......(FERPRESS) – Bolzano, 18 NOV – I presidenti delle Province di Bolzano e Trento hanno incontrato il vice ministro Edoardo Rixi sul rischio paralisi dell'Autobrennero per i lavori al ponte Lueg, in ...