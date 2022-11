Milan | chi può recuperare in vista dell’amichevole con il PSV

(Di venerdì 18 novembre 2022) Maignan, Saelemaekers e Calabria al lavoro per tornare a disposizione del: Pioli conta di vederli rientrare per l’amichevole con il PSV Maignan, Saelemaekers e Calabria stanno lavorando per tornare dai rispettivi infortuni e rimettersi a dispozione delper la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli valuterà nelle prossime settimane le condizioni dei tre e, in caso di riscontro positivo, potrebbe rimetterli in campo incon il PSV del 30 dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

