Covid | in aumento in Campania tasso positività e ricoveri

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti inini dati. I positivi del giorno sono 2.283 a fronte di 12.393 test per undel 18,42% rispetto al 15,96 di ieri. In terapia intensiva sono 10 le persone ricoverate, a fronte delle 9 di ieri, nei reparti ordinari 294, due in più. Altre tre le vittime. Una nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

