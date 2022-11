Cinque adolescenti collaborano per salvare bimbi dall’annegamento in acqua gelida e ghiacciata

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 18 novembre 2022) A volte anche i giorni normali possono trasformarsi completamente nell’opposto rispetto a come sono iniziati. Questa famiglia stava per trascorrere una giornata meravigliosa, ma si è trasformata nel loro peggior incubo. Se non fosse stato per questo gruppo di, il risultato sarebbe potuto essere molto diverso… L’articolo prosegue sotto la foto: via YouTube/GMAOlivia Heid, di 8 anni, stava giocando con suo fratello RJ di 4 anni nel loro cortile in Harmony Road a Middletown, nel New Jersey. Era una bella giornata e i loro genitori hanno avuto un’idea per renderla ancora più memorabile per la loro piccola famiglia. Stephanie Heid e Richard Heid hanno deciso di portare i loro figli alla loro prima esperienza di slittino sulla neve.LEGGI DI PIÙ: Adolescente si tuffa nel lago peril cane di una sconosciuta ...