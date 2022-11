Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | Fiorentina-Inter è il big match della nona giornata | attenzione a Roma-Sampdoria e Parma-Juventus

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo la pausa per la finale di SuperCoppa italiana e per la finestra riservata alle Nazionali, riprenderà finalmente in questo weekend ladi. Le dieci squadre scenderanno in campo per la(l’ultima d’andata) del massimo campionato del Bel Paese e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà domani alle ore 12:30 con iltra. Qui la squadra di Alessandro Spugna, che è reduce da ben dieci vittorie consecutive traA, Champions League e Supercoppa (ai rigori contro la) ed è attualmente prima in campionato, partirà nettamente favorita, ma non dovrà assolutamente sottovalutare l’impegno. Alle 14.30 si ...