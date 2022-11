X Factor | arriva finalmente la puntata degli inediti ed esce “Mixtape 2022”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 17 novembre 2022) Xtorna con un nuovo imperdibile appuntamento stasera, 17 novembre, in onda su Sky e in streaming su NOW Tv. I roaster di Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico si sfideranno su una linea di perfetto equilibrio tra di loro nella, la più attesa dall’inizio del talent show per i concorrenti. Ma questo è solo l’inizio, perché è in arrivo anche un album di brani. La situazione è in perfetto equilibrio. Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi sonoti più che preparati a questo nuovo e imperdibile appuntamento con la nuovadi X. I concorrenti rimasti in gara, dopo la doppia eliminazione della precedente, presenterannoi loro brani ...