Valerio Scanu svela sono stato male mi hanno asportato mezzo polmone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il cantanteospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha parlato per la prima volta della malattia che lo ha colpito nel 2020.Commentando il video divenuto virale sui social della proposta di matrimonio al proprio compagno Luigi e raccontando il momento felice che sta vivendo in questa fase

Commentando il video divenuto virale sui social della proposta di matrimonio al proprio compagno Luigi e raccontando il momento felice che sta vivendo in questa fase della sua vita, non ha nascosto ...Indice: 'Ho chiesto al mio Luigi di sposarmi' Chi è Luigi Calcaraconfessa: 'Ho avuto un tumore al polmone'è stato ospite di 'Oggi è un altro giorno' durante la ...L'ex vincitore di Sanremo ha svelato la sua disabilità, che nessuno avrebbe mai sospettato. Ecco il delicato momento del cantante nel 2020.Valerio Scanu ha avuto un tumore. A rivelarlo è stato lo stesso cantante, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Il vincitore di Sanremo ha dovuto superare momenti difficili, come la scomp ...