Morte David Rossi | interrogati i due PM senesi indagati dalla Procura di Genova

Doveva essere ieri l'interrogatorio di due dei pm indagati dalla Procura di Genova per falso aggravato nell'ambito dell'inchiesta genovese sulladiRossi, reponsabile della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena che era morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Un ...Un interrogatorio fiume, durato fino a sera. Da una parte i procuratori aggiunti di Genova Vittorio Ranieri Miniati e Francesco Pinto . Dall'altra i colleghi indagati Nicola Marini e Aldo Natalini , ...Di certo, però, si sa di cosa si è parlato: i due pm si occuparono delle indagini sulla morte di David Rossi, il capo delle comunicazioni del Monte dei Paschi precipitatato dalla finestra del suo ...Genova – Sono durati tutto il pomeriggio e sono tuttora in corso gli interrogatori di Nicola Marini e Aldo Natalini, magistrati della Procura senese (Marini oggi è in un altro ufficio giudiziario) che ...