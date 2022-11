Italia | Grifo | «Grande fiducia dei compagni | voglio andare avanti così»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Vincenzo, attaccante dell’, ha parlato dopo la vittoria in rimonta sull’Albania, arrivata con una sua doppietta Vincenzoha parlato a Rai Sport dopo Albania-. SENSAZIONI – «Sono molto felice, ringrazio tutto l’ambiente per laverso di me». MANCINI – «Una situazione splendida, fa sempre piacere giocare con questi colori, è un orgoglio essere qui e farò di tutto per esserci sempre».– «I ragazzi mi stimano e mi danno supporto. Mi danno forza, per me è un periodo che va bene e spero vada». MODULO – «Abbiamo giocato 5-2-3 per pressare alto.partita, abbiamo vinto 3-1 e sono contento per questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.