Ema Stokholma | “Angelo? Stiamo capendo che tipo di relazione possa esserci”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Emaha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Leggo dove si è raccontata apertamente. Qui ha spiegato che Ballando con le stelle le è servito tantissimo perché lei era molto timida. Si è messa in gioco, esponendo anche il suo corpo. Sicuramente è riuscita a vincere la sfida con se stessa. E chi conosce Ema sa bene che non ha avuto un’infanzia semplice, così come il rapporto con il suo corpo. Ora si sente più sicura rispetto a prima. Ballando con le stelle, Emaparla diMadonia: quanto l’ha aiutata e il loro rapporto La nota speaker radiofonica ha spiegato che il suo partner di Ballando,Madonia, l’ha aiutata molto. Il legame che ha con lui la incoraggia a fare le cose con una maggiore serenità. I telespettatori del programma e i fan di Ema sanno che tra loro è nato qualcosa ...

