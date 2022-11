(Di giovedì 17 novembre 2022) L’attaccante delè assai richiesto non soltanto inLeague, mainA. La situazioneAtalanta, un rapporto tecnico tattico molto al di sotto delle aspettative. Il poco minutaggio offerto è stata la prova più grande che l’attaccante ex Sassuolo sia fuori dal progetto. Attualmente quali sono i club interessati? Oltre allaLeague, risultaun forte interesse inA. Come riporta calciomercato.com, c’è un forte interesse della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Nonostante Jeremiesia stato pagato abbondantemente dalla società e voluto esplicitamente dal mister di Grugliasco, la sua esperienza a Bergamo è quasi arrivata al. Come citato ...I nerazzurri sfiorano il gol più volte e colpiscono un palo con, ma nel finale arriva la rete - beffa di Stulac. La sensazione è che un ciclo sia al: sono passati cinque anni dall'... Boga, capolinea con l'Atalanta. Richieste dalla Premier (e anche in Serie A) L’attaccante dell’Atalanta Boga è assai richiesto non soltanto in Premier League, ma anche in Serie A. La situazione Boga Atalanta, un rapporto tecnico tattico molto al di sotto delle aspettative. Il ...