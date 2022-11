A Roma torna Arte in Nuvola | seconda edizione da record

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, chiusa con oltre 30.000 visitatori e con grande apprezzamento di pubblico, 'Arte in Nuvola',nella Capitale con una proposta espositiva ...Lo ha svelato proprio il corsaro che ha girato a Latina, non un circuito qualunque e non perchè si trova a pochi chilometri dalla sua. 'A cinque anni dall'incidente, oggi sono tornato in sella ...Nuovo (vecchio) nome di mercato accostato in queste ore alla Fiorentina: come spiega attraverso il suo profilo Twitter il giornalista de La Repubblica Enrico De Lellis, il club viola in queste ...Questa mattina l'assessora Barbara Catalani ha raccontato l'esperienza follonichese all'interno della manifestazione internazionale Il museo Magma oggi arriva al RO.ME., la fiera internazionale sui mu ...