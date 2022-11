Ucraina | Blinken sente Kuleba | ' con Kiev tutto tempo necessario'

Sky Tg24

...Xi Jinping non avrebbe avuto da Putin alcuna indicazione sulla sua volontà di invadere l'. " ... la 'Pace fredda' dal titolo, l'annuncio che il segretario di Statovisiterà la Cina per ...Xi ha sottolineato che la posizione della Cina sulla crisiè "chiara e coerente, sostenendo ... L'annunciata visita in Cina di Antony, segretario di Stato americano, potrebbe ... Guerra Ucraina Russia, news. Blinken: Kiev decide tempi negoziati con Russia Sullivan e Blinken svegliati nella notte telefonano a Varsavia. Il presidente Usa ieri sera ha saltato la cena di gala per la stanchezza ma non ha il Covid ...Di Giuseppe Sarcina Sullivan e Blinken svegliati nella notte telefonano a Varsavia. Il presidente Usa ieri sera ha saltato la cena di gala per la stanchezza ma non ha il Covid DAL NOSTRO INVIATO Bali ...