Ponte Stretto | Salvini | primo atto | riattiviamo la società

Costruire ilsullo"tecnicamente non sarà semplice, va aggiornato il progetto. Il cdm che approva la legge di Bilancio probabilmente sarà lunedì. Il primo atto formale e concreto che riapre la via è ...Inserire ilsullodi Messina tra le infrastrutture prioritarie e strategiche per l'interesse nazionale e consentire la sua realizzazione in deroga all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici ...“È oltre 15 anni che si parla del Ponte sullo Stretto, ma non ci sono mai state le congiunture ideali per trasformalo da idea a fatto. Ora invece abbiamo il sì dell’Europa, un Governo nazionale che ...«Lo sviluppo della Calabria passa anche da quest’opera» ha detto intervenendo ad un webinar “È oltre 15 anni che si parla del Ponte sullo Stretto, ma non ci sono mai state le congiunture ...