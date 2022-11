Fino al 430% di tassi di interesse | arrestato strozzino a Torino

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov – Unodisi accontentava di “piccole” restituzioni, per porre la narrazione su toni sarcastici.dia due zeri, con cifre che superano il tre. Ironie e giochi matematici a parte, il fatto, riportato da Agenzia Nova, è avvenuto nel contesto del capoluogo piemontese. Lodie il suo “dolce” tasso diQualcuno potrebbe ironizzare ancora di più e sostenere che, in fondo, tra i benefattori sulla scena mondiale e gli usurai veri non ci sia così tanta differenza. Ma in ogni caso, loin questione, in quel di, ha “operato” ai danni di 11 persone applicandodial. ...