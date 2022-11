Edoardo Tavassi richiamato in confessionale | la risposta spiazza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) GF Vip,vieneda un'autrice in, ma la suatutti e diventa virale. Episodio simile si è verificato anche con Daniele L'articolo proviene da Novella 2000.

... Guendalinaha rilasciato una nuova intervista in cui ha rivelato i veri motivi della sua ... Stando alle sue parole, infatti, avrebbe dovuto partecipare insieme al fratello: A proposito ...La verace sorella diha infatti compiuto il suo annunciato ingresso dentro al format, approfittando dell'ospitata per scagliarsi contro la giovane influencer . Guendalinal'ha ...Nella scorsa puntata del Gf Vip Guendalina Tavassi è stata grande protagonista. Si vociferava che l’influencer lanciata proprio dal reality di Canale5 avrebbe dovuto far ritorno nella Casa più spiata ...Guendalina Tavassi rivela il motivo della sua mancata partecipazione al Gf Vip e commenta il percorso del fratello Edoardo. Guendalina Tavassi è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata ...