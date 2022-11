Difesa europea | per Borrell gli Stati devono acquistare insieme

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I Paesi dell’Unionedeve indirizzare una quota maggiore delle proprie spese militari verso progetti comuni, o i loro sforzi rischiano di venire frustrati da un’eccessiva frammentazione. A dirlo è stato l’alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep, nel corso della riunione a cui hanno partecipato i ministri delladell’Unione, tra cui l’italiano Guido Crosetto., supportato anche dai dati dell’Agenzie di(Eda) ha sottolineato come “Il panorama della sicurezza in Europa sta cambiando, l’intero continente sta soffrendo le conseguenze della guerra in Ucraina e dobbiamo rafforzare la nostra politica comune di”, ma che nonostante questo dato “la pianificazione dellacontinua ad essere fatta ...