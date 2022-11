David LaChapelle | la nuova mostra a Milano

Mi-Tomorrow

Il videoclip è stato girato a Los Angeles da, ambientato in un night club tra motociclette, combattimenti sul ring e balli sui tavoli. All'epoca 'Dirrty' è stato un brano che ha ...Con la pubblicazione di Dirrty , Christina ha rivoluzionato tutto: genere, look, suoni, portando con sé un sacco di critiche, soprattutto per il video diin cui appare decisamente ... David LaChapelle torna a Milano. E si racconta in esclusiva: «Questa città e l'Italia mi scaldano il cuore» MOSTRE David LaChapelle, uno dei fotografi più famosi e discussi al mondo, torna a Milano dopo la recente mostra al Mudec per una nuova esposizione – Poems and Fevers – alla Galleria Deodato Arte. Per ...A Fotografiska New York oltre 150 scatti del fotografo statunitense, di cui alcuni mai esposti prima, occupano i sei piani della Church Missions House ...