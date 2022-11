Scomparsa sul traghetto | i familiari a La Vita in Diretta non credono al suicidio | ' Hanno fatto male a Gaia'

Dopo tre giorni di ricerche, di Gaia Randazzo non ci sono ancora tracce. La giovane ètraghetto Genova - Palermo mentre viaggiava assieme al fratello. E i familiari non credono all'ipotesi che la 20enne possa essersi tolta la vita. Nessun suicidio o atto estremo. Questa ...A16 anni dalla sua, Lauzi viene omaggiato scovando questa poesia, su musica di Franco ... Le mie corsettelungotevere però - sorride - non me le toglie nessuno. Io solo so quante notti non ...Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale: In occasione della ricorrenza del 50° anniversario della morte di Ennio ...MARTELLAGO - L'ha trovato senza vita, in casa, la figlia: aveva solo 58 anni. Dramma ieri mattina a Maerne per l'improvvisa e prematura scomparsa di Paolo Quaresimin, conosciutissimo in ...