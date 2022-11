Roma | reperto storico lanciato da un’auto in corsa | è caccia agli autori del gesto

(Di martedì 15 novembre 2022) Ha visto lanciare un oggetto dain. Una sorta di pietra bianca buttata dentro un’area verde, senza alcuna illuminazione e con vegetazione fitta, spontanea, situata in zona Tuscolana. Un fatto che ha incuriosito una cittadina che ha deciso di dare l’allarme al VII Gruppo Appio della Polizia diCapitale. E gli agenti non si sono fatti attendere sono corsi immediatamente per vedere di cosa si trattasse. Le indagini della Polizia locale Una volta sul posto la Polizia locale ha trovato tra la vegetazione undi forma semi trapezoidale, che presentava in bassorilievo una croce e due stelle a sei punte sulla base, con un foro ovoidale al centro, mentre sul retro erano evidenti due supporti cilindrici cavi. Un ritrovamento del quale non si conosce il pregio, ma che gli uomini ...

Dire

... da attraversare a piedi, tra spazzatura abbandonata e un nuovo colossalearcheologico, ... Ma in questadecadente, dove per diverse ore al giorno i rubinetti sono chiusi, non si può ...Hanno il carattere inquietante e placido di una vanitas le opere di Paolo Bufalini (, 1994). Difficile leggere le intenzioni dell'artista: l'impressione è quella di essere di ...o di, è in ... Roma, lanciano reperto archeologico da auto in corsa e scappano Vigili lo ritrovano in un'area verde priva di illuminazione sulla Via Tuscolana. Prosegue la caccia ai responsabili ...In accordo con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e la Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali, la Vaccheria ospiterà nei prossimi mesi anche i reperti ...