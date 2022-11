Roma | Ranieri | “Diamo tempo a Mourinho e alla società”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Il momento dellae all’allenatore: quando saranno liberi di fare il mercato che vogliono veche sapranno combinare. Io sono sicuro che possano fare bene. E’ una grandeun grande allenatore,però non è stata fatta in una notte”. Dichiarazioni di Claudio, ex tecnico dei giallorossi, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi. Infine, un pensiero anche sul Napoli dominatore di questa prima fase di stagione: “E’ una squadra meravigliosa, Spalletti sta facendo un grande lavoro: gli auguro di continuare così perché il popolo napoletano lo merita”. SportFace.

