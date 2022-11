Ragazzina 13enne aggredita mentre va a scuola | ' Ritrovata in un bosco legata e priva di sensi' La scoperta choc

leggo.it

Undi 13 anni è stata ritrovata in un bosco della Renania Settentrionale ( Germania ), con le ... orrore in pieno giorno a piazza Vittorio, arrestato 28enne tunisino Cosa è successo La...I poliziotti della squadra volante della questura di Como hanno attivato le ricerche dellae l'hanno rintracciata nel Canturino, nell'abitazione di un 14enne. La, secondo quanto ... Ragazzina 13enne aggredita mentre va a scuola: «Ritrovata in un bosco legata e priva di sensi». La scoperta ch Un ragazzina di 13 anni è stata ritrovata in un bosco della Renania Settentrionale (Germania), con le mani legate da alcune fascette. La giovane, che secondo gli inquirenti ...L'uomo abbracciò da dietro la 13enne costringendola a subire atti sessuali: le avrebbe infilato le mani nei pantaloni, palpato i glutei e l'avrebbe baciata con la forza. Inutili le urla dell'adolescen ...