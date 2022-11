Qatar 2022 | pioggia di rifiuti | dopo Dua Lipa anche Rod Stewart dice no a un'offerta irrinunciabile

La Rai ha infatti deciso di trasmettere in chiaro le partite dei Mondiali del, che coincidono con l'orario della consueta programmazione de Il Paradiso. Niente puntate nemmeno al sabato. L'...Ormai il calciomercato della Juventus è l'argomento del momento, visto che la serie A sta vivendo la sosta per i mondiali in. In queste ultime settimane la formazione allenata da Massimiliano Allegri è stata bravissima a risalire la china in classifica. Grazie alle ultime sei vittorie consecutive è riuscita ad ...Edy Reja, ct dell'Albania, presenta in conferenza stampa la sfida amichevole con l'Italia: le sue dichiarazioni. IL 3-5-2 - "Il modulo è sempre quello, è il modulo che ci ha Leggi ...I Mondiali di Calcio più discussi di tutti i tempi stanno per iniziare. Il calcio di inizio di Qatar 2022 è in programma per domenica 20 novembre alle ore 17:00. Non siamo abituati a… Leggi ...