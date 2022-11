Francia | Lloris | “Proteste Qatar 2022? Non tocca a noi | non siamo politici”

(Di martedì 15 novembre 2022) Nessuno può immaginare cosa accadrà tra pochi giorni quando avrà inizio il mondialein. Molti si aspettano delledai giocatori che scenderanno in campo, poiché rappresentano per molti degli esempi che possono veicolare messaggi importanti. A smorzare questi pensieri ci ha pensato il portiere della nazionale francese Hugo, che in conferenza stampa ha detto: “Onestamente, sono d’accordo con la FIFA: c’è troppa pressione sui giocatori.al limite“., le parole disumondiali pressioni Il presidente della FIFA Gianni Infantino e il resto della Federazione hanno chiesto pubblicamente alle squadre partecipanti di rispettare gli usi e le tradizioni ...

Hugo Lloris, capitano della selezione francese, ha annunciato che la Francia farà sentire la sua voce sul tema diritti umani in Qatar: "Qualcosa sarà fatto, qualcosa faremo. Sarete aggiornati a tempo ... A proposito di indossare una coloratissima fascia da capitano, ha detto: "Prima di farlo ... Quando siamo in Qatar, quando accogliamo gli stranieri, spesso vogliamo che rispettino le nostre ..."