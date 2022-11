Ferrarelle società benefit sceglie ShopFully per il lancio digitale della nuova Ferrarelle Maxima

(Di martedì 15 novembre 2022), tra le prime cinque aziende nel settore delle acque minerali in Italia, sigla una partnership in esclusiva con, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store presente in 12 paesi, che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, per la comunicazione delsul. Con questo accordo,punta ad aumentare la conoscenza del prodotto tra i consumatori attraverso lo smartphone e a promuoverne l’acquisto in negozio. Grazie all’utilizzo dei marketplace di– ...

Media Key

Benefit ha stretto una partnership in esclusiva con ShopFully , tech company italiana specializzata nel Drive to Store, per la comunicazione del lancio della nuovaMaxima ...Gabriele Monda, Head of Marketing diBenefit , commenta: 'Auge ci ha colpito sia per la sua piena ed immediata comprensione della identità del brand sia per la sua capacità di ... Ferrarelle società benefit sceglie ShopFully come partner digitale per il lancio della nuova Ferrarelle Maxima