Caso Rosario D' Onofrio | la Figc provò già a cacciare il procuratore Ma l’Aia si oppose

...limitino a salvare dagli avidi flutti soltanto gli animali (quelli diversi dagli uomini)!... Piovvero sarcasmi veementi neldel cagnolino, additato addirittura come prova del fatto che il ...... Lorenzo Casini La Figc ha convocato per oggi un Consiglio Federale in cui sarà discusso ildiD'Onofrio, il procuratore capo dell' Aia arrestato la settimana scorsa per traffico ...La Figc si muove per il caso Rosario D'Onofrio. Il presidente Gabriele Gravina ha convocato d'urgenza un Consiglio Federale per martedì prossimo, riunione che si terrà alle 10 a… Leggi ...L'Aia sapeva. L'Associazione italiana arbitri sapeva da luglio che il suo procuratore, Rosario D'Onofrio, intratteneva consulenze "private" con un guardalinee che invece avrebbe dovuto indagare. E ha ...