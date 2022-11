Atp Finals Torino 2022 | appassionati in coda per Musetti al Fan Village

(Di martedì 15 novembre 2022)continua ad abbracciare le Atp. E non solo all’interno del Pala Alpitour, dove quest’oggi sono impegnati gli atleti del gruppo verde. Questa mattina al Fan, aperto tutti i giorni dalle 09:30 a 00:00, tantisi sono messi inper ricevere un autografo e una foto con Lorenzo. Ma in molti sono approdati anche al Circolo della Stampa Sporting, sede degli allenamenti durante il torneo, per accogliere Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, veri beniamini del pubblico. Ai campi di allenamento anche Daniil Medvedev e Novak Djokovic, così come il nostro Lorenzo Sonego, che sta ultimando la preparazione in vista dell’appuntamento di Coppa Davis a Malaga. SportFace.

Con le Nitto, Lavazza ha trovato la sua sublimazione, diventando uno degli sponsor principali della manifestazione (tecnicamente, Platinum sponsor), contribuendo al successo della stessa, ...Sei parola rimbalzate in diretta nelle 46 tv che hanno acquistano i diritti della manifestazione e fanno vedere le Nitto, il torneo dei Maestri ospitato al PalaAlpitour di Torino, in tutto ...Il tecnico bianconero era in tribuna per l’incontro tra Tsitsipas e Djokovic e il pubblico rumoreggia quando le telecamere lo inquadra ...Per il secondo anno, Torino si tra sforma nella capitale del tennis internazionale con le Nitto ATP Finals, di cui per questa edizione e per i prossimi 3 appun tamenti fino al 2025 Lavazza è Platinum ...