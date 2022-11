Allegri può respirare | torna il suo giocatore preferito | mancava da mesi

(Di martedì 15 novembre 2022) La ritrovata solidità, l’entusiasmo e il rientro di un campione: la formula vincente con cuideve provare a vincere il titolo. Sembrava impossibile dopo un inizio di stagione scioccante. E invece la Juventus è arrivata alla pausa per il Mondiale in Qatar da terza forza del campionato, a sole due lunghezze dal Milan, secondo. ANSA FotoLa cavalcata bianconera è iniziata un mese fa, quando, nello psicodramma dell’eliminazione matematica dalla Champions League, la Vecchia Signora ha trovato i giusti stimoli per mettere a segno sei vittorie consecutive, battendo peraltro Inter e Lazio fra queste.è riuscito a ricompattare la squadra, a dare lustro ad una solidità difensiva già palesata ad inizio anno, ma resa funzionale da una ritrovata vena realizzativa. Negli ultimi 6 incontri di Serie A, la Juventus ha messo a segno ben 12 gol. Il ...

