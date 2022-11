Usa e Cina | prove d’intesa fra Biden e Xi Jinping

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lunedì 14 novembre i presidenti degli Usa e della, Joee Xi, si sono incontrati a Bali (Indonesia). Un summit che potrebbe avere conseguenze positive in termini di “disgelo” nelle relazioni tra le due più importanti superpotenze del pianeta.e Xi si sono salutati con una stretta di mano in vista del loro primo summit in persona da quando il primo è presidente degli Usa. “Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi” ha detto Joeal suo omologo nelle battute iniziali del loro bilaterale a Bali. “È un piacere incontrarti“, ha affermato. “È un piacere rivederti dall’ultima volta avvenuta nel 2017” ha risposto Xi. “Dobbiamo trovare il giusto corso delle relazioni ...

Nel comunicato finale del G20, così come approvato dagli sherpa, si usa la parola "guerra" per ... dove solo la Cina, India e Sud Africa - tra i membri del G20 - si sono astenuti. Il funzionario ritiene ...Il mondo e' "abbastanza grande" perche' gli Stati Uniti e la Cina possano coesistere e prosperare insieme. E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente Usa Joe Biden durante il ...Nel comunicato finale del G20 si usa la parola "guerra" per definire il conflitto in corso in Ucraina. Lo riferisce un funzionario occidentale, precisando che nel testo si "deplorano" gli effetti negativi ...