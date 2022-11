Turchia | arrestata una donna | le immagini del blitz

Il ministro dell'Interno dellaSouleyman Soylu ha annunciato nelle prime ore di lunedì 14 novembre l'arresto della persona ... "La persona che ha piazzato la bomba è stata. Secondo le ...... escluso da un programma di Rai Uno per aver indossato una maglietta della X Mas, passando per le novità sull'attentato di Istanbul, è statauna donna e laaccusa i curdi del Pkk. ...La deflagrazione nel pomeriggio del 13 novembre, in una via dello shopping. Un arresto - di una donna siriana - e poi le accuse. Il presidente Erdogan: «Attacco vile» ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...