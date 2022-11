Tripudio di podi nel week-end per i piloti dell’ACI Salerno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nel-end appena trascorso, icon licenza sportiva e tessera Aci rilasciata dall’Automobile Clubhanno esaltato l’Ente di Via Vicinanza con gli ottimi traguardi raggiunti nel corso delle competizioni a cui hanno preso parte. In Sicilia al 21° Slalom Giarre/Milo, si conferma un ottimo e preciso pilota il driver di Cava de’ Tirreni Valerio Magliano, portacolori della Tramonti Corse, che, al volante della Peugeot 106 Gti, si rende protagonista di una performance eccellente che lo inserisce di merito tra i migliori assoluti con la 6^ posizione in Classifica Generale alla quale si accompagna una strepitosa vittoria di Gruppo e Classe nella E1-E1 1600. Ottimi i risultati raggiunti anche daiprotagonisti della diciassettesima edizione (intitolata, ...