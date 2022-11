Rudiger devolverà compenso Mondiali Qatar per finanziare intervento chirurgico a 11 bambini

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Antoniosi rende protagonista ancora una volta di un bellissimo gesto di solidarietà. Come riporta Cuatro, infatti, il difensore del Real Madridilche riceverà dalla sua partecipazione aidi2022 con la maglia della Germania al finanziamento di una 11della Sierra Leone. I ragazzini, provenienti da Lunsar, città natale del difensore ex Roma e Chelsea, soffrono di piedi storti congeniti, e sono costretti per questo a usare per tutta la vita le stampelle per muoversi. SportFace.