Pattinaggio artistico | MK John Wilson Trophy 2022 | un trionfo azzurro che dà fiducia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Due successi e un secondo posto; è stata semplicemente trionfale l’avventura azzurra in quel di Sheffield, città della Gran Bretagna che ha ospitato la scorsa settimana l’MK, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 di. I nostri ragazzi infatti hanno fatto la voce grossa nelle tre discipline in cui hanno partecipato, confermando uno stato di forma importante e una leadership che non può che dare forza e speranza per il futuro. Tra i tre piazzamenti, il primo posto centrato da Daniel Grassl è stato quello più rilevante. Fino ad adesso non era mai infatti successo che un atleta italiano vincesse una una gara maschile in una tappa del circuito. Una vittoria netta e meritata, arrivata con un programma libero ...

OA Sport

