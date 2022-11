(Di lunedì 14 novembre 2022) L'ultimo indice dizzazione dell'economia e della societa (Desi) ha fatto emergere un piccolo balzo in avanti per l'Italia che si colloca al 18° posto su 27 in Europa, guadagnando due ...

Entilocali-online

E' questo il quadro tratteggiato da, il Centro Studi Enti Locali, in un rapporto elaborato per l'Adnkronos.Il rapportovuole quindi quantificare quale sia esattamente la misura di questo squilibrio. ... Questo in un mondo che però, si badi, è tinto di rosa in maniera assolutamente preponderante. ... Pa, Csel: "Bene servizi digitali ma 4 italiani su 10 non li usano" (Adnkronos) – Per misurare quanto le pubbliche amministrazioni stiano effettivamente puntando sul digitale è utile anche guardare al numero dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD). Al 30 ...E’ questo il quadro tratteggiato da Csel, il Centro Studi Enti Locali, in un rapporto elaborato per l’Adnkronos. Sono stati registrati passi avanti relativi alla diffusione dei servizi a banda larga e ...