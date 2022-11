Moise Kean e lo "spreco" percepito

(Di lunedì 14 novembre 2022) Avessi io il suo talento, ma con la mia testa. Tra i calciofili poco o per niente talentuosi, l’enorme maggioranza, questa frase è spesso citata e sempre si sottende che il tale giocatore di talento stia sprecando il talento o che non abbia la concentrazione e cattiveria, o solo la voglia, giusta per imporlo. Cosa è una specie di reato calcistico, è luogo comune pensare. E soprattutto che chi parla avrebbe invece tutte queste caratteristiche che di colpo trasformerebbero quel giocatore di talento in un gran campione. I calciofili italiani tendono sempre ad avere un’altissima considerazione di sé. Anche perché, di solito, chi ascolta questa frase, il gruppo di amici-compagni di calcetto-appassionati-tifosi da bar, risponde sempre con un eh sì, davvero, o altre espressioni di conforto. Ogni epoca del pallone ha i suoi grandi protagonisti scialacquatori di magnifiche carriere ...

E il prossimo doveva, dovrebbe, essere. L'attaccante della Juventus ha ventidue anni, è da almeno cinque che se ne dice talmente un gran bene che non basterebbe una stagione da trenta gol