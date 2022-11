Meloni isolata in Europa vede Joe Biden e Xi Jinping

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il debutto della premier Giorgiaal G20 che inizia domani a Bali non è certo dei più semplici.in, dopo uno strappo diplomatico con la Francia, sul fronte internazionale sarà un battesimo di fuoco. Eppure – racconta La Stampa – l’agenda era stata costruita per esaltare l’ingresso della presidente del Consiglio tra i leader globali: prima la visita a Bruxelles, poi il giro di bilaterali alla Cop27 in Egitto, il colloquio a Roma con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e poi Bali. Proprio per questo, a Palazzo Chigi contano molto sul summit indonesiano, nella speranza che possa ridimensionare la percezione di un isolamento del governo, dopo la rottura con Parigi sulla gestione dei migranti e delle navi ong. Nel vertice che segna anche l’incontro tra Joee Xi ...

