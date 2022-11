Milan-Fiorentina 1-1 al 45? | subito Leao | poi il Diavolo si spegne

Secondo posto in classifica per la compagine interista, a quota 30 e a pari punti cone Lazio,... Per l'ex, niente Mondiali. - -L'attaccante del, Rafael Leao, ha sbloccato il match contro ladopo 2' minuti. Poi ha esultato ...Il Milan ospita la Fiorentina nell'ultimo match prima della sosta dei Mondiali in Qatar. La partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A, si disputerà domenica 13 novembre alle ore 18,00.Milan e Fiorentina in campo alle 18 a San Siro per l'ultima partita dell'anno: Pioli schiera Giroud in attacco supportato da Krunic, Diaz e Leao, si rivede nell'undici titolare anche Theo Hernandez.