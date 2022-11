LIVE Ruud-Auger-Aliassime 7-6 5-4 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il norvegese

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio e dritto lungolinea: due match point. 30-15 Largo il back di rovescio di. 30-0 Parte via la risposta di rovescio di. 15-0 Prima profonda e dritto violentissimo. 5-4. A zero tiene il servizio il canadese:ora serve per il match. 40-0 Quattordicesimo ace. 30-0 Ace scagliato dal canadese. 15-0 Sale sopra alla palla con il dritto. 5-3. Prende un millimetro di riga e piazza l’ace per chiudere un game nel quale era sotto 0-30 il. A-40 Prima esterna, dritto lungolinea e smash: impeccabile. 40-40 CHE PUNTO VINTO DA! ...

Si apre il programma delle ATP Finals 2022: al Pala Alpitour scendono in campo Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime nel primo match del gruppo Verde. Questa sera alle 21 c'è Nadal-Fritz. che vedrà scendere in campo come primo match la sfida nel doppio Arevalo/Rojer vs Glasspool/Heliovaara, cui seguirà il primo incontro del tabellone singolare con Ruud vs Auger-Aliassime. Domenica 13 novembre è in programma il match Nadal-Fritz, valido per le ATP Finals 2022 di Torino.