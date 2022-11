Calciomercato Milan – Cambi per la rimonta | a gennaio assalto a Ziyech

he sarà del mercato delper l'estate Impossibile prevederlo ora, ovviamente, ma un grande nodo è evidente: la gestione del rinnovo di Rafael Leao influenzerà tutti i piani per giugno. Una stretta di mano con il ...Commenta per primo I precedenti di- Fiorentina , gara valida per la 15a giornata di campionato in Serie A .Milan-Fiorentina. «Vincere vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace»: è l'ultimo input di Stefano Pioli per il ...he sarà del mercato del Milan per l’estate Impossibile prevederlo ora, ovviamente, ma un grande nodo è evidente: la gestione del rinnovo di Rafael Leao influenzerà tutti i piani per giugno. Una stret ...