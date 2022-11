Ascolti tv | dati Auditel di sabato 12 novembre 2022 | testa a testa tra Rai1 e Canale5 | Ballando raggiunge TSQV

Rai 1 riesce a raggiungere Canale5 nel sabato sera della tv. IAuditel dedicati aglitv di sabato 12 novembre 2022 certificano l'aggancio di ' Ballando con le stelle ' su ' Tú Sí Que Vales': 3,82 milioni per il programma Mediaset, 3,81 per quello Rai....nel secondo paragrafo sia gliche ha ottenuto lo show di Rai1 che quelli registrati dalla trasmissione di Canale5. Ballando con le stelle vicinissimo al competitor ieri sera: iauditel ...Città del Vaticano – Papa Francesco mette in guardia i cattolici a non cascare nella trappola dei populisti che prospettano «soluzioni facili e sbrigative». Allo stesso ...Ennesimo flop di ascolti per il nuovo programma in prima serata di Ilaria D’Amico: i vertici della RAI pronti per una drastica decisione Che c’è di nuovo, il talk show che avrebbe dovuto segnare il gr ...