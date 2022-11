Udinese | Sottil | «Siamo soddisfatti | devo ringraziare questi ragazzi che ci mettono tutto ogni giorno»

Commenta per primo Andrea, tecnico dell', ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo del Napoli: 'Ho visto una buona partita, pronti via abbiamo avuto un'occasione, abbiamo giocato il nostro calcio in casa ...5,5 :dal doppio volto. A differenza di gran parte delle avversarie del Napoli non arriva al Maradona per attendere gli azzurri ma cerca di aggredire e rendersi pericolosa. L'effetto è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...NAPOLI - Andrea Sottil, alllenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Ho visto una buona partit ...